Jasmine è l’unica figlia di Stefania Rotolo. La giovane cresce a Roma insieme alla madre e allo zio Alessandro. Tuttavia, trascorre periodi significativi in collegio durante la sua infanzia.

Fin da quando aveva sei anni, inizia a studiare pianoforte e danza classica, ma con il tempo sviluppa una passione per il canto. A soli nove anni, subisce la perdita della madre, Stefania Rotolo, rimanendo quindi orfana. In seguito, intraprende una carriera di assistente turistica in Africa, dove trascorre un lungo periodo in Tunisia.

Il tumore e la prematura scomparsa

La sua prematura scomparsa il 31 luglio 1981, all’età di soli 30 anni, a causa di una lunga e aggressiva malattia, fu una perdita dolorosa per il mondo dello spettacolo italiano.

Stefania Rotolo cominciò a manifestare i sintomi di un tumore uterino, il quale richiese un intervento chirurgico che la costrinse a prendere una pausa dalla televisione.

Dopo l’operazione, riuscì a partecipare a un concerto presso la Bussoladomani di Marina di Pietrasanta, dove eseguì nuovamente “Cocktail d’amore” in duetto con Renato Zero.

Nonostante il forzato periodo di riposo, ricevette un’offerta dalla Rai per interpretare il ruolo di Peter Pan in un musical accanto a Vittorio Gassman.

Tuttavia, la malattia era già avanzata a uno stadio critico, e mentre si trovava ricoverata presso la casa di cura “Villa Verde” a Roma, subì un ulteriore grave peggioramento.

Stefania Rotolo morì la mattina del venerdì 31 luglio 1981, all’età di soli 30 anni. Il suo corpo riposa nel cimitero Flaminio di Prima Porta.