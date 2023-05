Stefania Pittaluga, moglie di Marco Mazzoli, approderà nella prima serata di oggi 8 maggio in Honduras, in occasione della quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2023, in vista di una romantica sorpresa allo speaker radiofonico. Ma chi è? Come si sono conosciuti? E come si è svolto il loro matrimonio? Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sul conto della donna.

Stefania Pittaluga, chi è la moglie di Marco Mazzoli

Originaria di Milano, 49 anni, Stefania Pittaluga è la direttrice artistica del marketing The Zoo e lavora a stretto contatto con il marito Marco Mazzoli. I due si sono conosciuti nel 2009 e appena un anno dopo si sono sposati. Un matrimonio celebrato con grande fretta a Miami, città dove vivono ancora oggi. La coppia non ha figli.

Parlando del matrimonio, Marco aveva spiegato la scorsa settimana in diretta tv:

Mia moglie è una donna fortissima, è così forte che è riuscita a cambiarmi. Mi ha migliorato come essere umano. Lei odia il fatto che ci siamo sposati a Miami con 130 dollari. Lei sogna il matrimonio. Prometto davanti a tutti che quando esco da qua organizzo un vero matrimonio a mia moglie e vi invito tutti. Lei è la mia metà perfetta, l’esatto 50% che mi manca. Lei mi completa.

In passato Stefania ha lavorato come addetta alle vendite negli showroom del brand Stella McCartney, nella sede di Parigi e di Milano. È stata anche responsabile commerciale di Pepoli. Dopo il matrimonio con Marco Mazzoli ha iniziato ad occuparsi di comunicazione, marketing e pubblicità, e nel 2013 è diventata direttrice artistica del marketing di The Zoo.

Oggi Stefania Pittaluga ed il marito Marco Mazzoli vivono a Miami e lavorano insieme in radio, lui come speaker de Lo Zoo di 105 e lei come direttrice creativa dello stesso gruppo. Sebbene non siano ancora diventati genitori sono molto legati al loro cane Zac.