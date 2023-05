L’amore trionfa, almeno all’Isola dei Famosi 2023. Nella prima serata di lunedì 8 maggio, in occasione della nuova puntata del reality condotto da Ilary Blasi, assisteremo ad una romantica proposta di matrimonio che farà sciogliere il cuore anche dei due guasconi dell’edizione, ovvero Marco Mazzoli e Paolo Noise.

Ad anticipare ciò che vedremo nella prima serata di lunedì di Canale 5 è stato il sito TvBlog.it. Nella precedente puntata dell’Isola dei Famosi, Mazzoli aveva promesso in diretta tv alla moglie Stefania il matrimonio che ha sempre sognato. A Ilary aveva detto:

Stefania Pittaluga, la compagna di Marco, a quanto pare potrebbe volere accelerare i tempi, approdando in Honduras e facendo una promessa di matrimonio in diretta tv. Ecco quanto anticipa TvBlog:

Questa però non sarà la sola sorpresa della serata, in quanto ad approdare sull’Isola sarà anche Stefania Caroli, moglie di Paolo Noise:

Anche lei sarà in Honduras per fare una sorpresa al marito e anche per sincerarsi di persona delle sue condizioni di salute, dopo il malore che lo ha colpito nei giorni scorsi, per fortuna ora superato.