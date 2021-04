Stefania Orlando “punge” Diletta Leotta dopo i gossip che sono usciti sul suo conto proprio in queste ore e il suo lungo sfogo social attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram.

Ai microfoni di Radio Rds, intervistata da Anna Pettinelli e Sergio Friscia, la ex concorrente del Grande Fratello Vip si è posizionata in difesa dei paparazzi:

Sarà un problema quando verrà meno quel tipo di attenzione. Io stimo i paparazzi e noi personaggi dobbiamo molto anche a loro. E il giorno che non ci cercheranno più, vorrà dire che non saremo più interessanti per il mercato.

Nel frattempo, proprio in queste ore, Stefania Orlando ha pubblicato il video del suo nuovo singolo “Babilonia”.

Il giornalismo spazzatura si alimenta, come prima cosa, regalando molto della propria vita privata ai media. Nel momento in cui raccontiamo con chi usciamo, cosa facciamo, cosa mangiamo e pubblichiamo foto della nostra quotidianità, ecografie comprese, poi diventa difficile domare il mostro. Mi sembra che Diletta Leotta, questo mostro, lo foraggi un bel po’, concedendosi alla stampa, ai social e al gossip. Poi certo non puoi aspettarti che il mostro si comporti come un animale domestico e si addormenti sul tuo grembo.

Seconda cosa: se ti attribuiscono mezzo fidanzato in più o uno in meno penso si possa sopravvivere. Questo suo gridare “NON SONO UNA MANGIAUOMINI, mia nonna legge e ci resta male” è la frase più vecchia e conservatrice che abbia mai sentito. Ma davvero una donna nel 2021 sente di dover difendere la propria moralità pubblicamente?

Infine, la Leotta invoca il rispetto da parte dei giornalisti. Lo dico da anni: sarebbe più utile ed educativo che invocasse il rispetto di tutti quelli che le scrivono le peggiori schifezze sui social. Evidentemente però la preoccupa di più un articolo scemo di gossip o l’idea che la nonna possa pensare che la si giudichi UNA MANGIAUOMINI, che questo abominevole catcalling virtuale che si legge sui suoi social. Priorità, appunto.