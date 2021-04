Stefania Orlando ieri commentava su Twitter l’Isola dei Famosi. Proprio per questo motivo, durante la prova sott’acqua, la ex concorrente del Grande Fratello Vip ha tirato fuori la stessa prova con protagonisti Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci.

Stefania Orlando posta una foto dei Gregorelli: ecco perché

“Bacio sott’acqua ed è subito Gregorelli”, ha scritto Stefania Orlando postando uno scatto sul suo profilo e creando il “panico” in rete proprio nella serata in cui era presente in studio Giulia Salemi per difendere mamma Fariba Tehrani.

E se alcuni l’hanno presa con ironia, altri hanno puntato il dito contro la cantante di “Babilonia”, accusandola di essere stata indiscreta.

Personalmente mi ritrovo con il parere della mia amata Paola (@Iperborea) che su Twitter ha precisato:

Comunque, per me, stava (giustamente) perculando i Gregorelli più che altre persone.

Comunque, per me, stava (giustamente) perculando i Gregorelli più che altre persone — Paola. (@Iperborea_) April 26, 2021

Semplice ironia oppure no? Fateci sapere cosa ne pensate!

Ma qual è il problema con questo tweet? Non ve dovrebbe fregà nulla proprio perchè non c’era niente. È solo un ricordare momenti vissuti. Se ri-postassi tutte le regioni in cui Giulia ha piazzato Lamezia, mancherei di rispetto ai suoi studi di geografia? Vivete con leggerezza — Il Grande Flagello (@grande_flagello) April 26, 2021