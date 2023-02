Nikita Pelizon è stata imitata da Milena Miconi durante il Game Night del Grande Fratello Vip. Questa parentesi goliardica non è stata presa molto bene dal fandom tanto da costringere lo staff ad intervenire.

L’imitazione di Nikita al GF Vip, lo staff interviene

Ragazzi buongiorno, ho appena concluso una call con l’avvocato di Nikita. Quello che è accaduto ieri sera è un esempio di satira, c’è differenza tra satira e diffamazione. Lo scopo della satira è proprio quello di far ridere, essa non deve necessariamente corrispondere a verità, viene lasciato ampio spazio alla fantasia, quasi che questa non abbia limiti. Qualche limite però dovrebbe essere ricavato dal buonsenso. Ritengo che rimane una clip di pessimo gusto, che chiaramente non rispecchia la realtà e che, purtroppo, ha solo ferito Nikita. Concludo dicendo che al momento l’unica vera risposta che si può dare è quella di rendere Nikita immune, dimostriamo quanto è sostenuta e amata fuori. Grazie a tutti per stare sempre dalla sua parte!

Personalmente ho trovato l’imitazione di Nikita solo “esasperata” da ciò che è successo nella Casa in questi mesi e non ho notato alcun tratto diffamatorio, questo mi sembrava ovvio a prescindere dalla telefonata con l’avvocato (nel senso che non era nemmeno necessaria).

