Nella prima serata di oggi, lunedì 8 maggio, andrà in onda la quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2023. Sorprese, un eliminato e una vera e propria rivoluzione: possiamo riassumerlo così il nuovo appuntamento che come sempre vedrà alla conduzione Ilary Blasi, con Vladimir Luxuria ed Enrico Papi in studio, pronti a commentare le gesta dei naufraghi.

Isola dei Famosi 2023: sorprese ed eliminato

Partiamo proprio dalla grande rivoluzione che ci sarà nella quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2023: da stasera 8 maggio, infatti, la Tribù degli Accoppiados non esisterà più ed a Playa Tosta entreranno in gioco nuovi equilibri.

Non mancano poi le sorprese che riguarderanno due naufraghi, come già anticipato nelle passate ore. Si tratta di Marco Mazzoli e Paolo Noise, i quali nel corso della loro permanenza in Honduras hanno sentito la nostalgia di casa. E questa sera per loro ci sarà una bellissima sorpresa poiché le rispettive moglie sono pronte per sbarcare sull’Isola. Le due donne non saranno sole: con loro ci saranno anche gli amici a quattro zampe dei conduttori radiofonici.

Infine, spazio alle nuove nomination e al verdetto del televoto: chi tra Andrea Lo Cicero, Christopher Leoni e Cristina Scuccia sarà eliminato?