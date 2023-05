Dopo l’abbandono forzato dell’Isola dei Famosi, Claudia Motta pareva serenamente tornata tra le braccia di Simone Rugiati. Lo chef, una volta fuori dal reality show, le aveva fatto una dedica video abbastanza “cringe” che aveva fatto il giro della rete.

Il mio angioletto è volato, è volato sugli scogli sta volta e poteva andare davvero peggio. C’è poco da scherzare; siamo stati molto preoccupati e io non mi sono mai accorto di essere così tanto innamorato in vita mia. Non mi sono mai preoccupato di una persona così, allo stesso tempo.

Quindi ringrazio qualcuno lassù per averti salvato; ringrazio la produzione per la tempestività dell’intervento e soprattutto anche i medici per aver deciso di non farti continuare e preservare quella testa. Quella testa bella che c’hai, che è attaccata ad un cuore pieno d’amore, di sensibilità e maturità. Io ti conosco bene e già in sole due settimane tutti hanno potuto vedere che sei una persona buona. E alle persone buone purtroppo succedono queste cose.

Ma tornerai più forte, tornerai da me perché io non ce la faccio a stare senza di te. Mi sei mancata dal primo momento che sei andata via. Volevo vederti pescare tutti i giorni, vederti portare sorrisi e pace perché tu sei la persona che non crea problemi, ma unisce. Cambia le persone in meglio e io ne so qualcosa. Quindi, visto che è successo tutto questo, fai un’altra settimana di riposo e poi prendi un volo e vieni da me perché senza di te, nessuna palma può fare un’isola felice.