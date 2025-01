Sophie ha tradito Basciano con Francesco Facchinetti? Lo scoop shock: “Voleva farmi picchiare”

Il caso che ha visto coinvolti Alessandro Basciano e Sophie Codegoni continua a far parlare di sé. L’ex gieffino ha deciso di rompere il silenzio e raccontare (ancora una volta) la sua versione dei fatti durante un’intervista esclusiva nel podcast di Fabrizio Corona, Corona On Air.

Sophie ha tradito Basciano con Facchinetti?

“Io non sono mai stato pericoloso e lei lo sa”, ha dichiarato Alessandro, sottolineando come solo il 20% delle accuse mosse da Sophie siano realmente accadute, ma raccontate in maniera distorta. Secondo il dj, mentre lui veniva arrestato, la Codegoni condivideva tranquillamente momenti di vita quotidiana sui social.

Sophie Codegoni ha denunciato Basciano per stalking e molestie emotive. Tuttavia, il dj sostiene che la realtà sia ben diversa. “La mia ex compagna non porterebbe più Celine a scuola non per motivi lavorativi ma per altro”, ha rivelato Alessandro, lasciando intendere che ci siano motivazioni più personali dietro queste decisioni.

Il ruolo della madre di Sophie

Un altro dettaglio emerso riguarda la madre di Sophie, che avrebbe appoggiato la figlia non solo nella denuncia, ma anche in un presunto tentativo di organizzare un’aggressione nei confronti di Basciano. “Mi è stato riferito che Sophie avrebbe chiesto a un gruppo di persone di picchiarmi”, ha aggiunto il dj.

Il presunto tradimento

Alessandro Basciano ha poi rivelato un presunto tradimento da parte di Sophie con Francesco Facchinetti, ex manager di Sophie. “Ho delle prove”, ha affermato Basciano, senza però fornire ulteriori dettagli.

La data del processo di Sophie contro Basciano

Il processo che deciderà le sorti di questa intricata vicenda è fissato per il 21 gennaio 2025. Sarà il giudice a fare luce sulla verità e a stabilire il futuro legale dell’ex coppia, nata durante la loro partecipazione al Grande Fratello.