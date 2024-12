Basciano, Natale senza la figlia? Parole amare dopo l’ultimo scontro con Sophie Codegoni

La tensione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si intensifica, aggiungendo nuovi capitoli a una vicenda già complessa. Il Natale, simbolo di famiglia e serenità, sembra aver portato solo amarezza per il deejay, che tramite una storia Instagram ha lasciato trapelare il dolore per l’assenza della figlia Celine Blue, nata nel maggio 2023.

Basciano e il messaggio doloroso alla figlia

“Spero che tu stia bene, il tuo papà ti ama tanto. Buone feste”, scrive Basciano in un messaggio carico di malinconia e rabbia. La scelta delle parole non lascia dubbi: quel “spero” suggerisce un Natale passato lontano dalla piccola. Sullo sfondo, un conflitto legale sempre più acceso, con accuse reciproche tra i due ex partner.

La polemica sulle foto pubblicate da Chi Magazine

Ad alimentare la discordia, le foto pubblicate recentemente da Chi Magazine, che mostravano i due ex apparentemente vicini con la figlia in braccio a Sophie. Uno scenario che suggeriva una riconciliazione, ma che Codegoni ha prontamente smentito: “È stato un incontro procurato con l’inganno”.

L’ex tronista ha raccontato sui social come, invece di un accordo sereno, si sia trovata di fronte a una situazione tesa e inaspettata. “L’istinto materno mi ha spinta a tutelare mia figlia, ma tutto ciò ha solo aggiunto materiale per il fascicolo legale”, ha affermato, sottolineando che la battaglia tra i due sembra destinata a continuare.

Le accuse reciproche e la battaglia legale in corso

Basciano non ha tardato a rispondere, ribadendo il suo diritto di vedere la figlia e accusando Codegoni di ostacolarlo ingiustamente. “Un padre ha il diritto/dovere di essere presente nella vita dei propri figli”, ha dichiarato, aggiungendo che la legge dovrebbe tutelarlo.

Tuttavia, Sophie rimane ferma nella sua posizione, sostenendo che la situazione ha raggiunto un livello critico, tanto da meritare un approfondimento giudiziario. Con l’arresto di Basciano per stalking ancora fresco nella memoria pubblica, la vicenda si carica di ulteriori sfumature emotive e legali.