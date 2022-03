Sophie Codegoni, ospite di Verissimo dopo il Grande Fratello Vip, ha avuto modo di parlare del suo amore per Alessandro Basciano, nato proprio nella Casa più spiata d’Italia. Prima però, l’ex tronista ha svelato un particolare shock sul passato di sua madre.

A tre anni i suoi genitori si separano e mamma Valeria stava con un uomo che la maltrattava e picchiava: “Io vedevo tutto ma non riuscivo a fare niente”. Il racconto shock prosegue a Verissimo:

Lui ha creato tutte le mie fragilità e paura. Mi sono sentita in colpa per mesi e mesi. Ero lì e non riuscivo a difenderla. Ho visto mia madre che stava morendo, non respirava più ed è arrivata l’ambulanza.

A me lui non è mai piaciuto. Non sono riuscita ad aiutarla… quando ci ho provato ho preso le botte anch’io e pensavo fosse colpa mia, lui mi diceva questo. Questa persona è stata denunciata e mi auguro che prima o poi avremo delle risposte.

Questa cosa mi ha fermata con l’altro sesso, convinta che tutti gli uomini fossero così ma non è assolutamente vero.