Davide Silvestri, ospite a Verissimo, ha parlato della sua esperienza con il Grande Fratello Vip: “Mi nascondo dietro una corazza perché nel mondo bisogna proteggersi ed amare se stessi”.

L’attore ha iniziato a 16 anni con la recitazione: “Quando ho visto che tutto stava esplodendo, dicevo al mio migliore amico: ‘E’ troppo bello per essere vero sicuramente finirà! Godiamocela sapendo che prima o poi finirà’. Tutto è cambiato da quando ho deciso di cambiare casa”.

Davide voleva il suo nido e la sua sicurezza anche mentale:

Da quando ho comprato casa tutto è cominciato ad andare male. Avevo un mutuo molto lungo. Quella responsabilità mi ha fatto spaventare. Così ho deciso di ritirarmi perché non sapevo cosa fare. Sono andato a lavorare con mio padre per pagare il mutuo. Dopo la mia vita è svoltata con la mia attività.

Successivamente ha fatto l’ingresso nello studio di Verissimo anche Alessia, la fidanzata di Davide:

L’ho trovato in forma e lucidissimo. Ha mantenuto la sua integrità mentale… è stato perfetto. E’ il mio principe e vorrei una famiglia con lui.

L’ex del Grande Fratello Vip ha confermato di voler sposare la sua dolce metà:

Se sono pronto per diventare papà? Mi fa un po’ paura… credo che con lei farò di tutto. Sicuramente la devo tenere con me per tutta la vita. E’ una donna troppo bella e importante. La sposerò di sicuro, ve lo garantisco. La sposo perché è troppo bella. E’ una donna sincera, educata e profumatissima.