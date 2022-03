Delia Duran, ospite di Verissimo, ha parlato della sua esperienza con il Grande Fratello Vip, il suo rapporto (assente) con il padre, l’amore tossico con l’ex marito e la rinascita al fianco di Alex Belli.

Delia Duran prima di Alex Belli: il padre assente e l’ex marito violento

La moglie di Alex Belli ha parlato della sua vita in Venezuela con la mamma: “Quando avevo otto anni mi sono resa conto che non c’era una presenza paterna. Io chiedevo sempre di lui ma mia madre mi diceva sempre che stava in viaggio. In quel periodo aveva già un’altra famiglia”.

Delia Duran ha proseguito il suo racconto:

Ho scoperto che mio padre aveva messo incinta due donne contemporaneamente. E’ ancora in vita sì. Vorrei vederlo e affrontarlo faccia a faccia per capire cosa ha nel suo cuore. Se ho avuto un’altra figura maschile? No… mia mamma ha avuto altri compagni ma non hanno mai vissuto con noi.

E sull’ex marito che l’ha derubata ed è stato molto violento con lei, l’ex del Grande Fratello Vip racconta:

Quando sono arrivata in Italia facevo la modella. Ho vissuto due anni da sola ed ho conosciuto questa persona che mi trattava come una principessa all’inizio. Ho accettato di stare con lui perché mi ero innamorata di questa persona buona. I primi anni erano bellissimi. Poi, con il tempo, lui cambiò iniziando ad essere una persona brutta e violenta. Mi trattava male. Quando ho deciso di lasciarlo, ciò che avevo costruito lui mi ha derubato ed ho perso tutto. Mi ha lasciato i conti senza niente. Quando sono arrivata a Milano grazie anche a tanti amici che mi hanno aiutato ho potuto prendere un appartamento. Ho conosciuto Alex ed è stata la mia forza. Lui mi ha conosciuto nel periodo più brutto della mia vita. Con il suo aiuto ho ricominciato da zero. Ed è stato un grande uomo. Stiamo insieme da tre anni e sono stati meravigliosi. Non mi ha mai tradito o fatto del male, anzi…

Successivamente nello studio di Verissimo è arrivato anche Alex Belli:

Anche nel nostro essere così contrastanti alla fine il nostro amore ha vinto su tutto! Io non ho mai avuto dubbi sul mio amore. Quando ho visto Delia al GF Vip ad un certo punto mi sono spaventato. Quando sono rientrato ero molto felice. Adesso ci sposeremo e faremo un piccolo Belli. E’ il sogno più grande di Delia ed è il momento per farlo, lo faremo…