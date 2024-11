Sophie Codegoni in Procura: nuovi sviluppi sul caso Basciano, lui interviene via social

Sophie Codegoni convocata in procura per il caso Alessandro Basciano

Sophie Codegoni, ex concorrente del Grande Fratello, è stata convocata dalla Procura di Milano per un’ulteriore audizione nell’ambito dell’inchiesta di stalking contro il suo ex compagno, Alessandro Basciano. Il caso, già al centro di polemiche dopo l’arresto e la scarcerazione di Basciano, si arricchisce ora di nuovi dettagli.

Sophie Codegoni in Procura

Durante l’incontro con il pm Antonio Pansa e i carabinieri del nucleo investigativo di Milano, gli inquirenti hanno posto domande specifiche sulla presunta remissione della querela presentata dalla Codegoni il 9 dicembre 2023. Tale remissione, che sarebbe avvenuta nel marzo scorso, non risulta però documentata negli atti dell’indagine, come riporta anche AGI.

L’assenza di questo elemento chiave ha spinto gli investigatori a cercare chiarimenti, tentando di ricostruire una linea temporale coerente degli eventi. L’intento della Procura è dunque quello di fare chiarezza su alcuni punti ancora poco chiari della vicenda.

Ulteriore motivo di approfondimento sono alcune conversazioni depositate dalla difesa di Alessandro Basciano. Secondo i legali dell’ex compagno, i toni dei messaggi scambiati con la Codegoni non evidenziano paura né uno stato di ansia da parte della donna. Tuttavia, i pm intendono valutare il contesto e l’eventuale esistenza di altre prove che possano smentire o confermare questa interpretazione.

La Codegoni, che ha sempre sostenuto di sentirsi minacciata dal comportamento di Basciano, si è presentata in Procura pronta a collaborare.

Alessandro Basciano, nuove accuse via social

Intanto Alessandro Basciano, via social, nelle passate ore ha fatto sapere: