Alessandro Basciano: rapporti con Sophie prima dell’arresto, poi l’ipotesi shock di Corona

Ospite del nuovo programma web di Fabrizio Corona, Falsissimo, Alessandro Basciano ha raccontato alcuni degli episodi più controversi della sua vita recente, inclusi il suo arresto e la complessa relazione con l’ex compagna Sophie Codegoni, madre di sua figlia. L’intervista, pubblicata su YouTube, è stata rimossa circa un’ora dopo la messa online per via di alcuni gravi problemi di audio.

Alessandro Basciano: l’arresto e il rilascio, cosa è successo

Basciano ha spiegato i dettagli del suo arresto, avvenuto mentre tornava dalla palestra: “Mi hanno detto che dovevano notificare un atto. Una volta saliti in casa, il maresciallo mi ha comunicato che si trattava di un mandato di arresto per portarmi a San Vittore. Non capivo, non riuscivo a realizzare”.

La sorpresa più grande, però, è stata scoprire che la denuncia proveniva anche da Sophie: “Non ho provato rabbia, ma una delusione profonda”.

Secondo Corona, il rilascio è stato facilitato dalle chat e dai messaggi d’amore scambiati tra Alessandro e Sophie nei giorni precedenti, che dimostravano un’apparente serenità nei rapporti.

I gesti conciliatori di Alessandro

Prima dell’arresto, Basciano aveva tentato di ricucire i rapporti con Sophie attraverso gesti simbolici, come il regalo di una borsa Chanel e una lettera personale: “Non volevo tornare insieme, ma superare il male che ci siamo fatti reciprocamente”.

Nonostante questi tentativi, il rapporto è degenerato a causa di incomprensioni e presunte bugie. Alessandro ha raccontato come, pochi giorni prima dell’arresto, Sophie gli avesse chiesto aiuto per piccole attività quotidiane, dimostrando un’apparente normalità nei rapporti.

La lite fuori dal locale e la denuncia

L’episodio culminante si è verificato fuori da un locale a Milano, quando Basciano ha affrontato Sophie e un uomo identificato come M.F., in compagnia della sua ex. La tensione è sfociata in un gesto impulsivo: “Lui mi ha provocato. Sono uscito dall’auto e con una mano ho dato una botta al parabrezza, che non so come si è rotto”.

Questo episodio ha portato alla denuncia per danni, nonostante in passato Sophie avesse ritirato accuse di violenza e stalking contro Basciano.

Il futuro di Alessandro Basciano

Nonostante i sentimenti ancora presenti, Basciano ha escluso un ritorno con Sophie: “Dopo tutto questo, non posso tornare con lei”. La Gip ha consigliato ad Alessandro di regolamentare le visite alla bambina tramite avvocati, un passo che il modello sembra deciso a intraprendere per garantire serenità alla figlia.

Dubbi sulla situazione di Sophie

Durante l’intervista, Corona ha sollevato interrogativi sulle condizioni fisiche e psicologiche di Sophie, accennando alla sua magrezza e ipotizzando l’uso di sostanze.

Basciano ha risposto con decisione: “Non metto la mano sul fuoco per nessuno, ma so che Sophie non fa queste cose”.