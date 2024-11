La verità di Basciano da Corona, arresto e Sophie Codegoni (ma salta tutto): cosa è successo

Era atteso per le 16:00 di questo pomeriggio il video di Fabrizio Corona con l’intervista esclusiva ad Alessandro Basciano, a meno di 24 ore dal suo ritorno in libertà. L’ex di Uomini e Donne, come sappiamo, era stato arrestato tre giorni fa in seguito alla denuncia della Codegoni, con le accuse di minacce e stalking.

La verità di Basciano da Fabrizio Corona

Qual è la verità di Basciano in seguito al suo arresto, a Sophie Codegoni ed al successivo rilascio? Tutto sarebbe dovuto emergere dal format Falsissima (che fa il verso a Verissimo, ndr), appositamente creato da Corona. Ma qualcosa è andato storto.

Con un ritardo di circa un paio d’ore dall’orario annunciato dall’ex re dei paparazzi, la video-intervista è stata caricata sul canale Youtube di Fabrizio Corona. Tuttavia l’audio è risultato così compromesso da rendere quasi del tutto impossibile la comprensione della verità di Basciano.

Risultato? Il video è stato rimosso (reso privato) e quindi al momento non più visibile. I colleghi di Biccy.it, come noi, sono riusciti a visionare il lungo video, tirando fuori qualche dichiarazione:

Da quel poco che si è capito, Alessandro Basciano ha dichiarato che Sophie Codegoni è una bugiarda (“mi aveva detto che era andata in quel ristorante una sola volta, invece ho scoperto che era una cliente“) e che era consapevole di vivere in una relazione malsana da parte di entrambi (“lei era consapevole, insieme a me, di aver commesso sbagli gravi – quanto i miei – all’interno di una relazione malsana. Lei questo lo scrive e me lo scrive in un messaggio. Questo messaggio me lo manda l’11 novembre“).

Basciano dice anche di non aver mai picchiato l’amico di Sophie ed ha smentito Corona che ha ritenuto che l’eccessiva magrezza di Sophie fosse dovuta all’uso di sostanze.

Dopo aver deciso di eliminare il video dal suo canale, Corona ha spiegato quanto accaduto con i problemi di audio e rimandato tutto al prossimo martedì. Ecco le sue parole nelle Stories postate sui suoi canali social: