Luca Daffrè, intervistato da FanPage dopo l’Isola dei Famosi, ha svelato cosa ci potrà essere con Marialaura De Vitis ed ha raccontato qual è stato il suo rapporto con Sophie Codegoni dopo alcuni pettegolezzi sul loro conto.

Ci siamo sempre stati l’uno per l’altro e ci siamo dati forza. Nelle ultime settimane alcuni suoi atteggiamenti mi hanno dato fastidio, ne ho parlato con lei a telecamere spente. Mi sarebbe piaciuto che fosse stata più limpida.

Non penso che avremo mai una relazione fuori, per me Marialaura è un’amica, le voglio bene ma se non è scattato lì non penso possa scattare adesso. Da parte sua, come ha ammesso, c’era più voglia di continuare una frequentazione fuori ma per me se non scatta la scintilla subito, vuol dire che devo fermarmi.