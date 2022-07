Cosa succederà tra Marialaura De Vitis e Luca Daffrè dopo la fine dell’Isola dei Famosi 2022? A quanto pare aveva ragione Edoardo Tavassi che, nel corso di una diretta Instagram, aveva dato “poche speranze” alla coppia.

Marialaura De Vitis, rispondendo alle domande su Luca Daffrè su Instagram, si è detta “incerta” per il loro futuro fuori dall’Isola dei Famosi ma ha lasciato la porticina aperta:

Luca per me è stata una presenza molto importante sull’Isola, un complice, un confidente. E io lo stesso per lui. Oltre l’aspetto fisico ci sono molte cose del suo carattere che mi piacciono e per questo, come ho sempre detto, mi piacerebbe conoscerlo meglio, fuori dal contesto tv. Non nego di essere rimasta molto delusa dal suo comportamento in Finale, ma poi ci siamo chiariti. Infatti abbiamo fatto il viaggio di ritorno insieme in amicizia e siamo rimasti in contatto. Ora ci stiamo entrambi prendendo un po’ di giorni di relax da passare in famiglia, poi vedremo che succederà… comunque gli voglio bene.