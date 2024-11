L’annuncio dell’arresto di Alessandro Basciano, noto ex volto del Grande Fratello Vip e Uomini e Donne, ha sconvolto fan e telespettatori. Le accuse di stalking e minacce contro Sophie Codegoni, sua ex compagna e madre della piccola Céline Blue, sono al centro di un caso che si arricchisce di dettagli sempre più inquietanti.

Secondo quanto emerso, Sophie sarebbe stata vittima di pedinamenti costanti, minacce di morte e aggressioni fisiche e verbali, coinvolgendo anche amici e familiari. La situazione, come raccontato da fonti vicine, si è aggravata negli ultimi mesi, fino al punto di costringere Codegoni a rivolgersi alla giustizia.

Dopo giorni di silenzio, Sophie ha deciso di rilasciare una dichiarazione pubblica attraverso la sua pagina Instagram, attraverso la quale svela cosa l’avrebbe spinta a denunciare. Ecco le parole dell’ex gieffina:

Non ho potuto fare diversamente. Ho lottato contro me stessa, contro il dolore e la paura. Ho a lungo sperato in un cambiamento, ma mi sbagliavo e ammetterlo è straziante. Ho dovuto proteggere me, nostra figlia e le persone che amo. Dicono che ci voglia coraggio ma io non mi sento coraggiosa, mi sento semplicemente una donna e una madre che ha fatto quello che era purtroppo necessario, anche quando avrebbe voluto solo chiudere gli occhi e sperare che tutto si aggiustasse da solo.

In mezzo a questo caos mi rimane la consapevolezza di aver avuto la forza, di scegliere il giusto, di mettere al primo posto la sicurezza e la serenità mia e della mia famiglia. Adesso devo andare avanti, fare la mamma, continuare a lavorare, ritrovare me stessa, un passo alla volta, con la speranza che un giorno tutto questo possa restare solo un ricordo lontano.