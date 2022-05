Sophie Codegoni, intervistata da FanPage con il fidanzato Alessandro Basciano, ha parlato del loro rapporto di coppia commentando anche la scelta di Matteo Ranieri e la rottura tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo.

Sophie Codegoni commenta la scelta di Matteo Ranieri

“Ho ancora tante cose da costruire per il mio futuro e lui è il primo a dirmelo: prima la nostra carriera. Per ora il progetto è semplicemente quello di spostarci dalla casa provvisoria dove abitiamo e prenderne una che ci piace, tutta per noi”, ha confidato Sophie.

A quanto pare mancherebbe solo l’anello.

Basciano, però, ha svelato che arriverà molto presto.

Spazio per la scelta di Matteo Ranieri, ex di Sophie:

Io ero in casa e quindi l’ho saputo solo dopo. Non ho seguito naturalmente il suo percorso. So che ha scelto, gli auguro di aver trovato la persona giusta per lui. Da parte mia non c’è nessun rancore. Ho letto la sua dichiarazione, devo dire che ha ragione, sono d’accordo: non eravamo innamorati. Ai tempi avevo parlato di un forte interesse che speravo fosse ricambiato e c’era voglia di innamorarsi.

La rottura tra Lulù e Manuel: parlano i Basciagoni

E per quanto riguarda la rottura tra Lulù e Manuel, la Codegoni ha un pensiero preciso:

Non credo che sia successo qualcosa in particolare. Per quanto riguarda Lulù che è una mia amica e la conosco, penso sia stata anche l’euforia di trovarsi in un mondo che non era il suo. C’era l’entusiasmo e la voglia di fare tante cose, dall’altra parte Manuel ha detto spesso che fuori dalla casa si sarebbe dovuto impegnare per tornare alla sua vita, per tornare a nuotare.

Alessandro Basciano, a tal proposito ha aggiunto:

L’ultima volta che li ho visti sinceramente ho notato che Lulù era molto stanca e stressata. Eravamo a cena, ma non ci immaginavamo una cosa del genere perché comunque stavano insieme. Parliamo di circa 4 giorni che uscisse la notizia. Io ho sentito Manu per il suo compleanno e mi ha detto che me ne avrebbe parlato meglio di persona.