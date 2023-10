Sophie Codegoni non ha mai nascosto il suo interesse per gli interventi estetici e ha apertamente ammesso di essersi sottoposta a diverse procedure fin da quando era molto giovane. Durante un’intervista concessa a È sempre Cartabianca, che trattava i temi degli eccessi legati alla chirurgia estetica, l’ex vippona ne ha parlato (ma non è stato fatto alcun accenno ad Alessandro Basciano).

Sophie Codegoni parla della chirurgia estetica: silenzio su Basciano

“Ho iniziato a 16 anni, ho fatto una testa ai miei genitori per rifarmi le labbra perché le avevo sottili e avevo una leggera asimmetria”, ha raccontato Sophie Codegoni aprendo la porta alle telecamere del programma di Rete 4 di Bianca Berlinguer.

Poi ha aggiunto:

Le volevo sempre più grandi, sempre più belle. Anziché una volta ogni sei mesi, ho iniziato a farle ogni due o tre. Io le vedevo sempre piccole. Io avevo un seno molto bello, ma non era perfetto come lo volevo io. Pensavo che la chirurgia mi potesse dare quella perfezione che non esiste. Il mio canone era Bella Hadid. Scorrevo le foto sui social e alcune foto non riuscivo a guardarle perché queste ragazze erano troppo belle, vivevo questa competizione con tutto quello che vedevo.

Nessun accenno ad Alessandro Basciano

Da diversi mesi, circolano voci persistenti riguardo a una possibile crisi nella relazione tra Sophie Codegoni e il suo compagno Alessandro Basciano. Questa coppia è nata durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip e, dopo aver avviato una convivenza, hanno reso pubblica una romantica proposta di matrimonio sul tappeto rosso del Festival di Venezia.

Hanno inoltre dato il benvenuto alla loro bambina, Celine, lo scorso maggio.

Nonostante queste gioiose occasioni, le speculazioni sulla loro rottura persistono da tempo. Secondo le ultime indiscrezioni del mondo del gossip, sembra che Alessandro Basciano sia stato fotografato in atteggiamenti intimi con un’altra donna all’aeroporto.

Durante la diffusione delle immagini di questo incontro, sembra che Sophie Codegoni abbia condiviso una storia sui suoi social media, accompagnata dalla canzone di Shakira sul tradimento del marito.

Tuttavia, la storia è stata rimossa solo pochi minuti dopo la pubblicazione.