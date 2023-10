Alessandro Basciano è stato beccato in aeroporto mentre parla con una misteriosa ragazza. La fotografia sta facendo il giro della rete specie dopo la storia Instagram di Sophie Codegoni che ha postato (e poi rimosso) una canzone che parla di tradimento.

Basciano pizzicato con un’altra: Sophie ascolta una canzone sul tradimento

Come stanno le cose tra Basciano e Sophie? Dopo aver annunciato un momento di crisi, la coppia pare non essersi più “ripresa”, facendo preoccupare i fan. Tra le ultime news, un avvistamento di Alessandro in compagnia di una misteriosa ragazza.

Ma non finisce qui.

Stanotte Sophie Codegoni aveva postato una canzone di Shakira che parla di tradimento ma poi la storia è sparita.

E se per alcuni fan la storia è stata cancellata proprio per non fare fraintendere, altri pensano che la canzone sia una chiara “dedica” ad Alessandro Basciano: voi cosa ne pensate?

Ora capisco anche perche lei si sta facendo la sua vita normale bella contenta. Ne ha piene le ragioni dopo lo schifo che ha fatto basciano con quella donna. #basciagoni pic.twitter.com/tfBGHhMEzU — Cesara Cattivamici 😈 (@Genepi32) October 1, 2023

Questa canzone che aveva messo Sophie è molto pesante, parla di un tradimento. Caso vuole che poco dopo è uscita la foto di lui con quella ragazza. #basciagoni pic.twitter.com/ylBCtCe88g — Cesara Cattivamici 😈 (@Genepi32) October 1, 2023