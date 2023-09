Sophie e Basciano, crisi nera: il gesto della Codegoni parla chiaro

Nonostante abbiano ricominciato a seguirsi su Instagram, pare che tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sia crisi nera ed un gesto di lei sembra chiaramente confermare come stanno le cose.

Sophie Codegoni ha tolto l’anello che Alessandro Basciano le aveva regalato proprio sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, ipotizzando anche un futuro matrimonio ancor prima della nascita della piccola Celine Blue.

Proprio dopo pochi mesi dall’arrivo della figlia, tra la coppia si è immediatamente palesata la crisi che, al momento, sembra proseguire.

Cosa ne pensate? Sui social anche i Basciagoni sembrano sconfortati per l’accaduto.

E inutile che mi mandate messaggi in DM che Sophie si e tolto l’anello che si sono lasciati ecc … io non credo ad una sola parola fino a quando non lo diranno loro perché io sinceramente se non vedo non credo . #basciagoni

— aleesophieamoreunico (@aleesophieamor3) September 28, 2023