Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati, sono in crisi oppure sono tornati insieme? La coppia nata durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, starebbe vivendo un momento di incomprensioni.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non si seguono sui social: ultime news

A quanto pare, secondo gli informatissimi utenti di Twitter, Alessandro Basciano avrebbe bloccato Sophie Codegoni su Instagram e, proprio per questo motivo, sarebbe sparito il “segui” sul profilo dell’ex tronista.

Per rimettere le cose al posto giusto, i due ragazzi dovrebbero ricominciare a seguirsi di nuovo in quanto, anche se Basciano la sbloccasse, il “segui” di Sophie non sarebbe così automatico come si poteva immaginare.

Nel frattempo entrambi sono rimasti in silenzio ed i loro social risultano attualmente “spenti” senza storie di rilievo: cosa starà succedendo?

Il sostegno dei Basciagoni

#basciagoni Forse siamo sbagliati per il mondo,ma noi non siamo,non saremo mai come gli altri. Noi siamo ciò che gli altri non hanno e sognano di avere…🍀❤️ pic.twitter.com/SSGwmTJbM4 — Francesca80 (@Frances63583255) September 25, 2023