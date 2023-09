Cosa sta succedendo tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? La coppia sta facendo preoccupare gli estimatori per via di alcuni movimenti social “sospetti” tra tira e molla Instagram (“segui” “non segui”).

“Bruttissima lite”, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati?

Secondo Alessandro Rosica tra Sophie e Alessandro ci sarebbe stata una forte lite: “Bruttissima litigata davanti a tantissimi testimoni. Situazione difficile”, ha scritto su Instagram l’esperto di gossip.

Come stanno realmente le cose non lo sappiamo ma una cosa è certa: la coppia nata al Grande Fratello Vip non sta sicuramente passando un bel periodo.

Ritroveranno l’intesa? Noi glielo auguriamo.

Io direi di stare in silenzio e rispettarli. Basta accusare l’uno o l’altra. Se si sistemeranno le cose o se succederà altro,saranno loro a dirlo.

Io continuo a sperare. “Passeranno questi temporali,anche se sarà difficile,sarà un giorno migliore domani”.❣️#rispetto #basciagoni — Niky94 (@Niky9422) September 23, 2023

Ho sempre apprezzato il fatto che Ale e Sophie nn hanno mai risposto a provocazioni a gente in cerca di visibilità ecc… sempre stati superiori .. ma adesso le insinuazioni sono pesanti ,Io fossi in loro 2 parole le scriverei #basciagoni — Rosanna (@81rosanna) September 23, 2023