Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno interagito con i giornalisti di Casa Chi svelando se, secondo loro, nel loft del Grande Fratello ci potrebbero essere i nuovi Basciagoni: ecco le loro risposte.

“Se nella Casa ci sono i nuovi Basciagoni? Ti dirò… io sto vedendo un po’ di ship tra Anita e Vittorio. A me loro due piacciono tantissimo. A livello di simpatia Anita e Garibaldi insieme starebbero da dio”, ha affermato Sophie.

Basciano invece ha tagliato corto:

I nuovi Basciagoni? Non so se risponderti speriamo di sì o speriamo di no. Io non ho visto il Grande Fratello quindi non saprei nemmeno dirti…