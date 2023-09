Sophie Codegoni durante Casa Chi, ha parlato delle “prestazioni” sotto coperta di Alessandro Basciano quando si trovavano al Grande Fratello Vip: “Io mi sono frenata…”, ha affermato l’ex Bonas.

Basciano ha fatto cilecca la prima notte dopo il GF Vip? Parla Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha anche confermato di non essere andata fino in fondo con Basciano, proprio per una questione di imbarazzo sotto le telecamere:

Noi personalmente tra spetteguless notturni e primi bacini nascosti, io non mi sono data completamente alla pazza gioia, ve lo posso assicurare. Mi vergognavo.

E per quanto riguarda la prima notte lontani dagli occhi indiscreti del Grande Fratello Vip, ha svelato un retroscena:

La prima notte da liberi in albergo? E’ una cosa imbarazzatissima perché tu sei già fidanzata con questa persona e la conosci in tutto e per tutto. Idealizzi cose e poi hai paura che non vada bene… Se è stata una delusione? Abbiamo avuto un bel feeling anche se paragonata ad oggi… al momento avevo detto ‘buono’, però dipende, capito? L’ansia da prestazione fa brutti scherzi, soprattutto dopo il GF.

Niente cilecca per Basciano: ecco il VIDEO a seguire.

