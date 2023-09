Stefania Orlando, ospite della prima puntata della nuova stagione di Casa Chi, ha parlato dell’attuale edizione del Grande Fratello (asfaltando Rosy) ed ha anche parlato di Tommaso Zorzi e Giulia Salemi.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è la preferita dagli estimatori del reality show e, anche per questo motivo, la ex concorrente ha citato i concorrenti con i quali aveva legato maggiormente quando era nella Casa:

Chi mi ha deluso dopo la fine del GF Vip? Non mi sento tutti i giorni con tutti ma i cuoricini sui social ce li mettiamo sempre. Le persone con cui ero in contatto dentro la Casa continuano ad essere presenti nella mia vita. Non c’è nessuno che si è allontanato… pensa che anche con Dayane ci siamo scritte.

Con Tommaso Zorzi ne abbiamo passate tante. Anche quando abbiamo cantato Maledetta primavera, avevamo messo in dubbio l’affetto e ci siamo ritrovati. E’ stato molto bello e anche molto brutto quando il legame con Giulia Salemi si è spezzato perché lei era amica di Dayane che era la mia antagonista.