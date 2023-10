Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati. I Basciagoni, incredibilmente, se la sono presa anche con lei perché ha comunicato la notizia online compresa tutta la delusione e le “ipotesi” della rete.

Dopo l’intervento del manager e del padre di Basciano, è intervenuto anche Amedeo Venza, blogger ed esperto di gossip molto amico della coppia che ha fatto un discorso assolutamente giusto e condivisibile:

Dopo l’annuncio fatto da Sophie poco fa volevo chiedervi la cortesia di non scrivermi niente perché sono tanto dispiaciuto per la fine di questa storia. Ho sognato e gioito insieme a voi quando è nata la coppia e quando hanno raggiunto traguardi bellissimi fino all’arrivo della dolce e splendida Celine Blue.

Questa sera con grande rammarico accettiamo questa decisione e chiedo a tutto il fandom, che io ho adorato e amerò sempre, di non scagliarsi contro nessuno! Sophie ha scritto quel post e avrà i suoi motivi e per me resta una grande e straordinaria mamma.