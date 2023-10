Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati. Dopo mesi di rumors, indiscrezioni e gossip “spietati”, la ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rotto il silenzio parlando di “motivi gravi” che stanno già facendo chiacchierare sui social tanto da costringere il manager e il padre di lui ad intervenire sulla questione.

Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione.

Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia potesse arrivare a tanto.

Non è una scelta presa a cuor leggero, ma a seguito di vicissitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra per rispetto di me stessa e della nostra bambina.

Continuerò a lavorare attraverso i social cercando sempre di portare positività e il mio sorriso come ho sempre fatto e come è giusto che sia. Al momento devo prendere un attimo di tempo per me stessa per metabolizzare il tutto.

Non vi nego che davvero sono a pezzi Vi ringrazio sempre per il supporto che mi date e vi chiedo un po’ di tempo per superare questi eventi che al momento mi hanno travolta. Pensavo di avere accanto una persona diversa, ma mi sbagliavo.