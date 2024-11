Sophie Codegoni dopo l’arresto di Basciano: ecco con cosa va in giro

Alessandro Basciano è stato arrestato da meno di ventiquattrore e, sul suo conto, stanno venendo fuori delle cose vergognose ed agghiaccianti. L’ex del GF Vip, avrebbe mandato dei messaggi minatori a Sophie Codegoni, riempiendola di insulti mostruosi.

Sophie Codegoni dopo l’arresto di Basciano: ecco cosa ha fatto

“Se non torni con me ti ammazzo come un cane e devi aver paura di tornare a casa”, questa è solo una delle numerosissime minacce che Basciano avrebbe scritto a Sophie Codegoni.

Sophie Codegoni “si e’ trovata a vivere in un costante stato di ansia e nella perdurante paura di essere continuamente controllata” dall’ex compagno.

Lo riporta l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La ragazza di 23 anni ai Carabinieri ha riferito che il comportamento di Basciano “l’ha costretta a cambiare le proprie abitudini di vita”, dal momento che “ha iniziato a non uscire più’ da sola, se non le volte” in cui sapeva dai social di Basciano fosse “via per lavoro”.

Per le numerose conoscenze di Basciano nel mondo dei ristoranti e dei locali, la ragazza “ha iniziato ad evitare di cenare o intrattenersi con persone di sesso maschile eterosessuali, ha altresì iniziato a chiedere di essere riaccompagnata a casa da qualcuno o a comunicare il momento in cui rincasa a qualche amica/o”.

Nella denuncia al centro del fascicolo assegnato al pm Alessia Menegazzo, coordinata dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella, Codegoni:

ha specificato di avere paura di frequentare uomini per un’eventuale relazione amorosa, poiché bloccata dal punto di vista relazionale ed affettivo. Ha aggiunto di avere avuto un calo ponderale di peso in quanto non riesce a effettuare pasti regolari ogni qualvolta venga contattata da, la cui condotta le ha, infine, arrecato danni anche a livello lavorativo, in quanto si trova costretta ad astenersi dal pubblicare foto di ciò che fa in tempo reale, temendo che l’indagato possa raggiungerla, creandole situazioni di grande imbarazzo.

Nel frattempo, Fabrizio Corona ha aggiunto un altro dettaglio affermando che Sophie, proprio in queste ore, starebbe girando per Milano con una borsa che le ha regalato Basciano alcuni giorni fa.