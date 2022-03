Sophie Codegoni e Alessandro Basciano fanno sul serio. Dopo il GF Vip, la coppia è stata intervistata tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine, raccontando di aver trovato già una casa dove andare a convivere.

Sophie e Alessandro vanno a convivere: ecco le precisazioni su Fabrizio Corona

È stata la mamma di Sophie a trovare la casa. L’aveva presa per la figlia, ma, quando mi ha portato a visitare l’appartamento, c’erano già due spazzolini da denti, era pronta per accoglierci. Cercherò di spostare parte del mio lavoro a Milano. Avevo aperto un ristorante a Madrid, ma ho parlato con gli altri soci e tornerò in Italia perché qui ci sono mio figlio e Sophie. Ero andato lì per scappare, ora voglio tornare.

A questa dichiarazione di Basciano si sono anche aggiunte le precisazioni di Sophie che ha svelato di aver conosciuto pure il figlio di Alessandro:

Mia mamma mi ha fatto una sorpresa perché mi ha trovato casa, l’ha arredata e ci ha messo pure lo spazzolino per Alessandro. È la prima volta che vivo fuori casa e sarà con Ale, che si dividerà fra Milano e Roma, dove c’è suo figlio Nicolò Sì l’ho conosciuto ed è un bimbo meraviglioso. Io ho un fratello più piccolo, Ricky, che per me è come un figlio, quindi, la sera che ci siamo visti a cena, ho passato più tempo con Nicolò che con Ale!

Il rapporto con Fabrizio Corona: ecco le precisazioni

Ero infastidito dal fatto che Corona avesse espresso opinioni su di me senza conoscermi, non perché fosse stato con Sophie. – ha svelato Basciano – Ho un carattere particolare, ma non giudico chi non conosco: Fabrizio poi mi ha spiegato che voleva solo provocarmi.

E Sophie ha aggiunto:

Fabrizio? Lo devo ancora sentire. Le ipotesi sono due: o sarà totalmente fuori, o avremo un rapporto di amicizia e lavoro.

In ultimo il progetto “shock”:

Ho due desideri: essere indipendente e diventare mamma. Vedo Ale come il papà dei miei figli, ma prendiamoci il nostro tempo.