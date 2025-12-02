Sonia Mattalia cambia totalmente look: com’è oggi

Sonia Mattalia sorprende i fan: rivoluzione di stile

In molti, durante l’estate, si erano chiesti come sarebbe apparsa Sonia Mattalia con un look completamente diverso dal solito. I social erano stati invasi da fotomontaggi che la ritraevano con tagli e colori improbabili, ma fino a oggi si trattava solo di fantasie.

Questa volta, però, la trasformazione è reale: un noto hair-stylist ha deciso di intervenire personalmente, cambiando radicalmente l’immagine di Sonia. La caratteristica cofana anni ’80 e il rosso acceso, che da sempre la contraddistinguono, sono stati archiviati per lasciare spazio a un restyling completo.

Il racconto dell’hair-stylist

A svelare i dettagli della trasformazione è stato Jonathan Total Look, che da tempo sognava di rinnovare l’immagine della protagonista di Temptation Island. Nel suo lungo messaggio social, ha spiegato da dove è nata l’idea:

“Sin dalla prima volta in cui l’ho vista in televisione nel programma Temptetion Island (scritto così, ndr) avevo notato la sua straordinaria bellezza. Una donna con una profonda dolcezza e sensibilità. Una donna elegante, di classe. Bonton. Di altri tempi. Una signora nel vero senso della parola.

Dal primo momento in cui l’ho notata in televisione mi sono sempre immaginato un restyling totale partendo dai suoi capelli, passando per il colore, procedendo col makeup fino a farle indossare un mio abito. Dietro quei capelli cotonati si nascondeva una donna con un potenziale eccezionale. Così un giorno le scrissi e mi dissi ‘tanto tra i mille messaggi non mi leggerà mai’ e invece dopo pochi minuti rispose alla mia richiesta di volerle regalare un viaggio sul mio treno della bellezza. E cosi è stato. Ignaro che avrei conosciuto una donna così bella e profonda umanamente“.

Una volta mostrata la foto del nuovo look, l’hair-stylist ha aggiunto: “Ed ecco ieri nella mia masterclass antiage… il look che le ho regalato. È stato davvero un successone ieri. E sono veramente contento del risultato ottenuto“.

La reazione di Sonia Mattalia al cambiamento

Il makeover è stato accolto con entusiasmo dalla stessa Sonia, che ha voluto ringraziare pubblicamente il professionista:

“È stato un onore assoluto poter essere trasformata da te. Sei un artista indiscusso oltre che una persona dall’interiorità meravigliosa” – ha scritto – “In pochissimo tempo sei diventata un amico prezioso. Ti voglio davvero bene. E ti auguro tutto il successo del mondo, perché lo meriti. Grazie per avermi fatto vivere una vera favola, unica. Come la tua collezione, e unica come te“.