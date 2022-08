Sonia Bruganelli a distanza di un mese e mezzo circa dall’inizio del Grande Fratello Vip, ha svelato per quale motivo ha accettato (per la seconda volta) la proposta di Alfonso Signorini.

Sonia Bruganelli svela perché ha detto sì al GF Vip: la frecciatina ad Adriana Volpe

Tramite le domande di Instagram, la moglie di Paolo Bonolis ha risposto in maniera del tutto sincera svelando perché ha deciso di commentare nuovamente gli accadimenti della Casa più spiata d’Italia.

“Se sono felice di tornare al GF Vip? E’ stata una scelta dettata da un periodo mio di cambiamento e fare qualcosa di leggero credo possa aiutarmi”, ha affermato la Bruganelli.

Poi ha raccontato per quale motivo ha cambiato idea:

La proposta di Alfonso è arrivata in un momento molto delicato per me e ho pensato fosse un segno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta.

Poi la frecciatina ad Adriana Volpe:

Se sarà più bacchettona la Berti di Adriana Volpe? Non credo. Orietta non ha paura del giudizio del pubblico, si mette in gioco.

Beh, se Adry Fox avesse avuto paura del giudizio del pubblico non credo avrebbe partecipato al Grande Fratello Vip come concorrente, non credete?