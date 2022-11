Sonia Bruganelli, ospite di TVTalk, ha parlato del suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. La moglie di Bonolis ha parlato delle dinamiche della Casa, svelando di essere particolarmente “titolata” per questo ruolo.

Sonia Bruganelli svela un retroscena sul GF Vip: “Capita che Alfonso mi dica…”

“Credo di essere la più titolata, essendomi laureata in scienze della comunicazione con una tesi sul Grande Fratello”, ha svelato Sonia aggiungendo per quale motivo Alfonso Signorini l’ha scelta per questo ruolo:

Credo che lo abbia fatto oggettivamente perché io non ne ho bisogno, nel senso che non dovendo fare la conduttrice o l’opinionista fissa perché ho un lavoro, non ho bisogno di Alfonso e Alfonso non ha bisogno di me e non ho bisogno del consenso.

Poi la frecciatina ad Adriana Volpe:

Capisco che chi ha fatto l’opinionista con me, magari lo scorso anno, aveva altri obiettivi. Fare l’opinionista è dividente, io sono abbastanza libera, è stato un pregio ma anche una difficoltà per Alfonso perché l’anno scorso quando abbiamo avuto uno screzio era vero!

Sonia Bruganelli, in ultimo, svela un retroscena sul GF Vip:

Negli anni Alfonso ha creato il suo Grande Fratello, nel senso che ha tolto i giochi dal reality, ha sottolineato le storie, le cavalca durante la settimana anche con Chi. Le conduttrici di prima erano a servizio del format, con Alfonso, lui fa parte della macchina. Il GF Vip di Alfonso è proprio addosso a lui.

Gramellini ha aggiunto che un conduttore, a differenza dell’opinionista, non sia totalmente “libero” dovendo far fronte a dei compiti differenti.

La Bruganelli, ha confermato ciò, svelando: