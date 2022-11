Nikita Pelizon sta incominciando ad avere alcuni dubbi sul suo fidanzato? Dopo aver visto il suo video privato, la concorrente del Grande Fratello Vip si è fatta numerose domande sull’accaduto.

Il fidanzato di Nikita, ecco dove l’abbiamo già visto e la verità sul famoso video

Chiacchierando con Sarah Altobello, si è detta delusa dalla diffusione del suo video privato, mettendo un po’ in discussione il loro rapporto. Parpiglia nel frattempo, durante Casa Pipol, ha cambiato le carte in tavola: il video in questione non sarebbe stato consegnato dal fidanzato di Nikita ma da un’altra persona.

“Questa cosa che ha deciso solo lui è una mancanza di rispetto”, ha aggiunto la Pelizon. Nel frattempo, scavando un po’ nella rete, si scopre che anche Valerio Tremiterra ha partecipato ad un programma TV.

Proprietario di Bottega Ghiotta, ha partecipato a 4 Ristoranti, show culinario di Alessandro Borghese nel 2016.

Con Nikita si sono conosciuti quest’estate in Sardegna a una cena ed è stato un colpo di fulmine: “Nessuno mi ha preso sia mentalmente che fisicamente e poi se penso a che cosa ho fuori, non c’è proprio da discutere su questa cosa sarebbe un andare a perdere”, ha confessato Nikita al GF Vip.

Con l’ingresso di Luca Onestini le cose cambieranno? Proprio Nikita, durante un confessionale, si è detta attratta dal vippone.