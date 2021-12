Sonia Bruganelli lascia il Grande Fratello Vip a gennaio? La notizia giunge come un fulmine a ciel sereno e, visto l’attuale clima agitato in studio, potrebbe essere più che vero.

Secondo Amedeo Venza, infatti, proprio Sonia Bruganelli dovrebbe lasciare il ruolo da opinionista direttamente a gennaio, con due mesi in anticipo dalla fine del reality show che chiuderà i battenti il prossimo 14 marzo.

Proprio nel corso della diretta di lunedì 20 dicembre, Signorini ha rimproverato – immotivatamente – la moglie di Bonolis per avere svolto il suo ruolo da opinionista.

La Bruganelli, nel corso della diretta, si è lamentata di venire interrotta dal conduttore che l’ha rimproverata in maniera esagerata:

Adesso però basta Sonia. Ti ho dato la parola ma te la passo anche togliere. Tu non sei qua… se ti dico parla tu parli e se ti dico un attimo mi lasci parlare, basta così grazie.

La reazione di Signorini mi è sembrata particolarmente esagerata: voi cosa ne pensate?

Tornando dalla pubblicità la Bruganelli ha abbandonato lo studio per alcuni blocchi (circa un’ora) e poi è rientrata “nerissima”.

