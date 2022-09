Sonia Bruganelli contro Giulia Salemi? L’opinionista del GF Vip interviene

Sonia Bruganelli, ospite di Casa Chi, ha parlato del nuovo ruolo di Giulia Salemi, nello studio del Grande Fratello Vip al fianco delle due opinioniste per gestire la parte social del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Giulia è molto carina ed ha una voce radiofonica perfetta. La trovo adatta a quel ruolo lì, assolutamente sì. Lunedì sera la guardavo come avrebbe fatto la Gregoraci? No, perché? Quando mi ha interrotto l’avrei voluta vedere cascare lì davanti… la prima volta che parlo cavolo e arriva questa e ok!

Stavo per andarmene ma poi era troppo presto. No, ma c’ha l’età di mia figlia! No, assolutamente no. Ma poi quello che dice il web… lei poi si occupa del web, chi può dirlo? Potrebbe suonarsela e cantarsela da sola, che ne sappiamo?