Alberto De Pisis come Tommaso Zorzi? Parla Giulia Salemi – VIDEO

Alberto De Pisis come Tommaso Zorzi? L’opinionista, prima di entrare al Grande Fratello Vip 7, ha commentato questo “paragone”: “E’ un mio amico, gli voglio molto bene. Ma le differenze le scoprirete”.

Giulia Salemi, ospite ieri di Casa Chi, ha parlato proprio di questo aspetto, parlando di Alberto De Pisis, suo amico da moltissimi anni:

Se Alberto De Pisis riuscirà a togliersi l’ombra di Tommaso Zorzi? Ma certo! Io lo conosco da molti anni e il paragone nasce spontaneo. Conosciamo il GF Vip e lui ha il compito arduo perché ha alle spalle una figura iconica come quella di Tommy che ha lasciato il segno. Di simile hanno l’ironia ma hanno anche caratteristiche differenti e Alberto si farà conoscere anche perché non vuole paragonarsi perché sono due realtà differenti e non vuole entrarci in competizione e spero che si lasci andare, lo spero vivamente.