Sonia Bruganelli, ospite di Casa Chi, ha svelato – senza peli sulla lingua – su quali concorrenti del Grande Fratello Vip 7 punta e chi, invece, “non sopporta” fin dalle prime battute esprimendo un parere molto forte anche su Elenoire Ferruzzi.

Per quanto riguarda gli uomini… il ragazzo cuoco cucina benissimo (Luca Salatino, ndr). Lui lo terrei d’occhio in maniera affettuosa. Sono curiosa di vedere Antonino Spinalbese, Charlie è molto carino!

Chi mi incuriosisce? Io sono curiosissima di vedere come si reinventa Pamela perché credo abbia una necessità importante, riprendere in mano la sua credibilità dopo quella questione. Sono molto curiosa di vedere anche Patrizia Rossetti perché mi aspetto da lei delle stilettate e la stimo molto perché la reputo una donna alfa.

Chi sarà il primo gatto in tangenziale di questo Grande Fratello Vip? Da donna un po’ stronzett* ti dico c’è proprio una ragazza… anzi, una e mezza. Con le sue sfumature ma dovremmo vedere la base di Nikita. E un’altra… ne parlerò nelle prossime puntate.

Sonia Bruganelli ha detto la sua anche su Elenoire Ferruzzi:

Elenoire io la seguivo quattro anni fa. Lei ha il coraggio di dire quello che pensa e si muove in un contesto solitamente differente. Però per farlo deve uscire dal personaggio perché altrimenti rimane una macchietta che lascia il tempo che trova. Tra un mese tornerà me sulla seggiolina quando sarà depressa e vorrà la mamma… lì vorrò vedere la sua forza e scoprire quanto potrà essere d’esempio.