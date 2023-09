Piccolo cambio di programmazione al Grande Fratello che torna nella prima serata di oggi, giovedì 21 settembre, con la quarta puntata della nuova stagione. Come da tradizione, diamo uno sguardo ai sondaggi in riferimento al televoto aperto nell’ultimo appuntamento e che vede in nomination Arnold, Beatrice, Lorenzo e Vittorio.

Sondaggi Grande Fratello: il più votato

Sono in quattro i concorrenti del Grande Fratello ad essere al televoto: chi si salva tra Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi, Arnold Cardaropoli e Lorenzo Remotti? I sondaggi indetti online dai principali portali (tra cui il nostro) aiuteranno senza dubbio a farsi una prima idea.

Secondo il nostro sondaggio, Beatrice Luzzi è la più votata con il 33%, seguita da Arnold. Negli ultimi due posti si piazzano invece Vittorio Menozzi e ultimo Lorenzo Remotti, che potrebbe quindi rischiare di finire al primo televoto eliminatorio dell’edizione.

Spazio quindi al sondaggio di Reality House, che vede come più votata sempre Beatrice, seguita dal modello Vittorio, quindi Arnold ed ancora ultimo Lorenzo.

Infine ecco il sondaggio del Grande Fratello Forum: Beatrice sfida anche in questo caso Vittorio, mentre nelle ultime due posizioni, quindi i meno votati, troviamo Lorenzo e Arnold.

Ricordiamo ancora una volta che il concorrente meno votato sarà il secondo candidato all’eliminazione che avverrà lunedì 25 settembre e che vede già Grecia Colmenares prima candidata.