Se la ‘gola profonda’ aveva previsto che tra Delia Duran e Soleil Sorge sarebbe nata un’amicizia speciale nella Casa del Grande Fratello Vip, pare invece che le due donne siano ben distanti da tale ipotesi. Nonostante i tentativi da parte della moglie di Alex Belli, infatti, l’influencer ha voluto mantenere le distanze.

Tuttavia, mentre Soleil non ha mai smesso di dubitare di Delia, quest’ultima pare abbia cambiato idea sul suo conto, almeno sul lato prettamente igienico, tanto da dare alla sua rivale in amore della sporca.

Durante una conversazione con Miriana, Delia ha esternato il suo punto di vista in merito. Qualcuno ha infatti lamentato di aver trovato il bagno sporco:

Indovina chi è andato in bagno prima? Sole, è andata in bagno Sole, è uscita e non ha pulito nulla. No non è stato Giucas, ho visto lei che usciva proprio dal bagno. Giuro, ha lasciato tutto, anche i capelli nella tazza. Eh ragazzi è sporca quella donna, Madonna!