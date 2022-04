Dopo l’intervista per FanPage, Soleil Sorge ha voluto concludere la serata in grande stile smettendo di seguire sui social alcuni ex concorrenti del GF Vip, Alex Belli compreso.

Soleil Sorge unfollowa Alex e altri ex del GF Vip: l’annuncio

Friendly reminder: è il momento di fare le pulizie Primaverili. Out with the old in with the new. Tenete solo cose superbe e ciò che vi illumina l’animo. Xoxo

Questo il tweet condiviso dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip tramite social. Per l’esattezza, Soleil ha cancellato dalla sua lista amici: le sorelle Jessica e Clarissa Selassié, Ainett Stephens e Alex Belli.

La Sorge ha eliminato dalla sua lista anche La Regina di Roma che durante il suo percorso nella Casa del GF Vip aveva fatto il tifo per lei recandosi dietro le mura con il megafono.

Sole ha unfollowato:

Clarissa

Ainett

Jessica

Alex

Regina di Roma LEI CI STA FACENDO ESPLODERE😂✈

Aspettavo questo momento da giorni mesi e anni😂💥#solearmy — SOLEILSORGEFAN🔥🌸💘 (@CarmenPerotta_) April 23, 2022

La Stasi svela cosa pensa di Alex e chi sente dopo il GF Vip