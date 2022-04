Soleil Sorge dopo il Grande Fratello Vip ha conquistato il ruolo da opinionista de La Pupa e il Secchione Show. Intervistata da Fanpage, la ex concorrente ha paragonato il suo nuovo lavoro in TV citando anche Tommaso Zorzi.

Dopo il Grande Fratello Vip Soleil è entrata nel cast de La Pupa e il Secchione. Il passaggio da concorrente a opinionista sembra ormai un automatismo della Tv?

Secondo la Soleil non accade facilmente e paragona il suo percorso citando Tommaso Zorzi che, dopo la vittoria del Grande Fratello Vip, ha conquistato il ruolo di opinionista dell’Isola dei Famosi:

Non mi sembra che accada molto spesso. Sicuramente c’è stato il caso di Tommaso Zorzi, che aveva grande personalità e ironia, tanti fattori per cui si prestava al ruolo per l’Isola. Penso sia conseguenza diretta di ciò che mostri in un reality, io ho provato a mostrarmi a 360 gradi e speravo arrivasse un’opportunità, che qualcuno notasse anche le mie doti lavorative.

Concorrente, opinionista e… conduttrice?

È sempre stato il mio sogno nel cassetto, dagli studi alle prove in cameretta, a condurre per i miei peluche, fino alle esperienze da moderatrice di questi ultimi anni. In realtà me lo auguro, non vedrei l’ora.