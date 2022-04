Secondo i colleghi di Leggo.it, Soleil Sorge potrebbe tornare al Grande Fratello Vip 7 ma con un nuovo ruolo. Dopo avere trainato l’edizione terminata lo scorso marzo, la Stasi potrebbe ritornare.

Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 7?

Gf Vip, Soleil ci sarà anche l’anno prossimo: ma con un ruolo diverso. I rumors sempre più insistenti. – scrive Leggo.it – Sulla Sorge si rincorrono diverse voci che la vedrebbero coinvolta in nuovi progetti televisivi… Uno di questi per lei rappresenterebbe un grande ritorno. Si tratta del GF Vip.

Escludendo il ruolo di concorrente, Soleil potrebbe sedersi in studio per ricoprire il ruolo di opinionista? Dopo l’attuale presente ne La Pupa e il Secchione Show (unico valore aggiunto di un programma che fatica moltissimo con gli ascolti), è possibile che la Sorge possa ricoprire un ruolo che le calza a pennello.

E se Adriana Volpe non ha svelato se ci sarà o meno, chi non dovrebbe più ricoprire quel ruolo è Sonia Bruganelli, così come ha dichiarato in più di una occasione:

No, non lo rifarò! Sarò sempre grata ad Alfonso per avermi scelto, però mi rendo conto che se cerco di parlare di altri argomenti tipo di libri e di altre cose non gliene frega niente a nessuno, ormai tutti mi chiedono solo di Alex e Delia, ci vorranno due anni prima che io possa parlare di qualcos’altro.

Nel frattempo, pare che conduttore ed autori si siano già messi in moto per provinare ed incominciare a proporre i primi nomi di questa settimana edizione che ripartirà da settembre su Canale 5.

Il potenziale cast

Veronica Cozzani (mamma dei Rodriguez)

Pamela Prati (showgirl)

Davide Donadei (ex tronista)

Antonio Zequila (attore e opinionista)

Jessica Rizzo (attrice)

Alvaro Vitali (attore)

Sandra Milo (attrice)

Drusilla Gucci (ex naufraga dell’Isola dei Famosi)