Dopo la rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, internauti ed ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno preso una chiara posizione, Soleil Sorge compresa.

Ieri, intervenuta a Pomeriggio 5, l’ex giurata de La Pupa e il Secchione Show ha parlato della rottura tra Manuel e Lulù, avvenuta lo scorso 25 aprile con un freddo e distaccato comunicato stampa di cui nemmeno la Selassiè era a conoscenza:

A me dispiace tanto sentire certe dichiarazioni di Manuel e Lulù. Forse l’unico errore che hanno fatto è stato osannare questo amore senza viversi poi fuori…

Dopo queste dichiarazioni da Carmelita, Soleil Sorge ha piazzato un chiaro “like” su Twitter condividendo l’opinione di un fan che parlava proprio della rottura tra Manuel e Lulù:

Cara Lulù, ricordati che non sei mai sola. Hai dei fan pazzeschi come lo sei tu. Fatti forza, e ricordati che nella vita TU meriti molto di meglio. Sarai per sempre famosa, con affetto un soletto (fan di Soleil, ndr).