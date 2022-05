La rottura tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo è il principale argomento di discussione degli ultimi tempi. Dopo l’intervista della princess, una particolare reazione della manager ha indispettito i fan.

Cristina Lodi, co-fondatrice dell’agenzia di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, subito dopo la pubblicazione dell’intervista della princess tra le pagine di Chi, ha condiviso una storia su Instagram con scritto: “Che vergogna!”.

Partendo dal presupposto che la verita’ sta sempre nel mezzo, che non ci sono ne vincitori ne vinti, sono mesi che si sono capite le tematiche di fondo che stanno alla base del ..non essere accettata..Vergogna si’ ..sempre #fairylu pic.twitter.com/4U0SqjEGia

Alcuni fan hanno ipotizzato potesse riferirsi alle parole di Lulù che ha svelato cosa faceva Franco Bortuzzo quando lei si trovava a casa con Manuel.

Personalmente credo che la manager abbia voluto dire la sua sull’attuale situazione, anche in merito alle reazioni social che questa rottura ha provocato.

Voi cosa ne pensate?

Inizialmente le sorelle Selassiè facevano parte della stessa agenzia di Giulia Salemi e Soleil Sorge.

Subito dopo l’uscita di Clarissa, la più piccola delle tre ha voluto modificare le cose e, una volta terminato il GF Vip, sia Jessica che Lulù sono entrate a far parte dell’agenzia che segue Manuel Bortuzzo (ma anche Aldo Montano e volti molto famosi come Ignazio Moser e Bianca Guaccero).

Quindi quel “che vergogna” si riferisce all’intervista di Lulù? Non è chiaro ma è intuibile. Ecco un altro esempio di come non usare i social, avendoli entrambi in agenzia. Ci si può dissociare privatamente, nel caso. Cmq prendendo le Selassiè di cosa pensava di occuparsi??

