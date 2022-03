“Soleil? Ci ho litigato, so di che persona si tratta”, parla l’ex di Alex Belli

Mila Suarez ha attaccato Soleil Sorge svelando cosa ne pensa della ex concorrente del Grande Fratello Vip. “E’ una ragazza veramente tremenda, calcolatrice. E’ proprio un’attrice, sa fare il suo lavoro”, ha esordito.

La ex di Alex Belli attacca Soleil Sorge: “Io la conosco e so che persona è!”

“E’ molto preparata e anche molto intelligente”, ha continuato l’ex fidanzata di Alex Belli in merito al suo punto di vista nei confronti di Soleil. Poi, tramite le sue storie di Instagram, la modella ha continuato:

In tanti mi avete chiesto sempre di parlare del GF Vip, di Alex Belli e della Sorge. Sinceramente di Alex Belli non mi interessa perché quello che dovevo dire l’avevo già detto, è acqua passata.

Soleil? Qualcuno mi ha detto che in questi giorni l’ha vista con il suo fidanzato, quindi lei come dicono è fidanzata, è stata brava a fare il suo gioco, ma è molto falsa. Ha doppia personalità, ha utilizzato anche Alex per fare questo teatrino perché lei ha capito il meccanismo come funziona, io la conosco perché prima di entrare al GF Vip ho fatto qualche cena con lei e abbiamo anche discusso.

Chi la conosce veramente di persona sa che tipo è. Quindi non devi prendere in giro il pubblico e fare la vittima che non sei.