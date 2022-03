Massimiliano Morra e Dalila Mucedero si sono lasciati. Lo scorso gennaio l’ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva annunciato le sue imminenti nozze ed invece… a distanza di un paio di mesi è arrivata la rottura ufficiale.

A sciogliere ogni dubbio sulla loro relazione interrotta ci ha pensato Dalila (con tanto di frecciatina all’ex fidanzato), ecco le sue parole condivise sul suo profilo di Instagram:

Buongiorno… anche se non toccava a me fare questa comunicazione (da personaggio non pubblico) ancora una volta affronto una situazione mettendoci la faccia e tra l’altro sempre a testa alta, mi sembra rispettoso per tutte le fanpage e le persone che ci hanno supportato, mettervi a conoscenza che io e Massimiliano non stiamo più insieme già da un bel po’ di tempo. Grazie per tutto l’affetto che mi avete dimostrato.