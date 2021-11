Soleil e Alex Belli oltre la “chimica artistica”? Quel bagno in piscina scatena la polemica sui social – VIDEO

Bagno in piscina ad altissima “chimica artistica” quello tra Soleil Sorge e Alex Belli. I due concorrenti più chiacchierati di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, dimostrano, ancora una volta, di avere una intesa magnetica.

Soleil Sorge e Alex Belli: quel bagno in piscina che scatena i social

Soleil e Alex si sono concessi un bagno in piscina vestiti e la loro intesa è stata evidente e palpabile. Sul web, questo particolare avvicinamento ha sollevato molte critiche, specie dopo gli attacchi che Delia Duran aveva riservato alla Sorge.

Nonostante il loro rapporto venga sempre messo in evidenza durante le puntate in diretta del GF Vip, i due continuano a parlare di forte amicizia e di una speciale chimica che non andrebbe oltre l’amicizia.

Voi cosa ne pensate? Ecco i video a seguire ed alcuni commenti della rete.

Tra Alex e Soleil c’è una chimica artistica esplosiva #gfvip pic.twitter.com/qI4cbis9wT — simona (@Simo_Val) November 21, 2021

Ma Soleil che resta (per sbaglio) nuda davanti ad Alex e lui che le richiude in fretta e furia la camicetta 😮😮 #GFVIP — 🍟Michelle🍟 (@giacchimichelle) November 21, 2021

Alex ha avuto un erezione artistica in piscina con Soleil. Delia sicuramente dirà che è colpa di Soleil che gli ha messo il viagra nel cocktail.#gfvip pic.twitter.com/DnGvATxSZI — Il regno di Soleil (@regno_disoleil) November 21, 2021